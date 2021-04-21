СБУ задержала боевика "ДНР": он дает показания о российской агрессии в Украине

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) в районе операции Объединенных сил (ООС) задержала участника танкового батальона террористической организации "ДНР". Он сотрудничает со следствием и рассказывает об участии кадровых российских военных в агрессии против Украины и поставках военной техники из РФ.

Отмечается, что задержанный планировал тайно посетить родственников на подконтрольной украинской власти территории. При попытке въезда в Украину сотрудники спецслужбы установили его личность. Сейчас боевик "ДНР" сотрудничает со следствием. Он предоставил важные данные на конкретные обстоятельства вооруженной агрессии со стороны РФ и военного обеспечения незаконных вооруженных формирований.

Установлено, что задержанный - житель Лимана. Он служил в незаконных вооруженных формированиях в обеспечении танкового батальона, который дислоцировался в оккупированном поселке Мичурино.

Следователи СБУ сообщили боевику о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК Украины. Материалы готовятся к передаче в суд.