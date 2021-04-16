ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Распространял фейки об Украине: "замминистра ДНР" сообщили о подозрении

Новина українською → Украина, Пятница 16 апреля 2021 19:09
Распространял фейки об Украине: "замминистра ДНР" сообщили о подозрении Фото: СБУ сообщила о подозрении "чиновнику ДНР" (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении так называемому "заместителю министра информации ДНР". Его подозревают в распространении дезинформации и фейков об Украине.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По информации СБУ, подозреваемый находясь на посту в "ДНР" координировал деятельность местных псевдоСМИ, которые использовались российскими оккупантами для организации и сопровождения информационных атак на Украину.

"Задокументировано, что "чиновник" лично готовил и распространял через интернет дезинформацию и фейки о нашей стране. Он популяризировал идеи "русского мира" и "новороссии", призвал к нарушению территориальной целостности и насильственному изменению конституционного строя в Украине", - рассказали в СБУ.

Так называемом "чиновнику" сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 110 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Напомним, сегодня стало известно, что СБУ задержала бывшую "чиновницу ЛНР". Она пыталась попасть на подконтрольную Украине территорию, чтобы изменить имя и скрываться от наказания.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Служба безопасности Украины ДНР подозрение чиновники
NEWS
Зеленский рассказал о переговорах с Макроном и Меркель: основные заявления
Зеленский рассказал о переговорах с Макроном и Меркель: основные заявления
DAILY
Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса