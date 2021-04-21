СБУ затримала бойовика "ДНР": він дає свідчення про російську агресію в Україні
Контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) в районі операції Об'єднаних сил (ООС) затримала учасника танкового батальйону терористичної організації "ДНР". Він співпрацює зі слідством і розповідає про участь кадрових російських військових в агресії проти України і постачання військової техніки з РФ.
Про це повідомила прес-служба СБУ.
Відзначається, що затриманий планував таємно відвідати родичів на підконтрольній українській владі території. При спробі в'їзду в Україну співробітники спецслужби встановили його особу. Зараз бойовик "ДНР" співпрацює зі слідством. Він надав важливі дані на конкретні обставини збройної агресії з боку РФ і військового забезпечення незаконних збройних формувань.
Встановлено, що затриманий - житель Лиману. Він служив в незаконних збройних формуваннях в забезпеченні танкового батальйону, який дислокувався в окупованому селищі Мічуріно.
Слідчі СБУ повідомили бойовику про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) КК України. Матеріали готуються до передачі в суд.
Нагадаємо, раніше СБУ затримала колишню "чиновницю ЛНР". Вона намагалася потрапити на підконтрольну Україні територію, щоб змінити ім'я і ховатися від покарання.
Відзначимо, правоохоронці України заочно повідомили про підозру і оголосили в розшук "міністра зв'язку і масових комунікацій" так званої "ЛНР".
Також РБК-Україна писало, що СБУ виявила "перевертня" в МВС, яким виявився екс-співробітник "спецслужб ЛНР".