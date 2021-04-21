СБУ затримала бойовика "ДНР": він дає свідчення про російську агресію в Україні

Контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) в районі операції Об'єднаних сил (ООС) затримала учасника танкового батальйону терористичної організації "ДНР" . Він співпрацює зі слідством і розповідає про участь кадрових російських військових в агресії проти України і постачання військової техніки з РФ.

Відзначається, що затриманий планував таємно відвідати родичів на підконтрольній українській владі території. При спробі в'їзду в Україну співробітники спецслужби встановили його особу. Зараз бойовик "ДНР" співпрацює зі слідством. Він надав важливі дані на конкретні обставини збройної агресії з боку РФ і військового забезпечення незаконних збройних формувань.

Встановлено, що затриманий - житель Лиману. Він служив в незаконних збройних формуваннях в забезпеченні танкового батальйону, який дислокувався в окупованому селищі Мічуріно.

Слідчі СБУ повідомили бойовику про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) КК України. Матеріали готуються до передачі в суд.