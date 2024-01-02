СБУ заблокувала веб-камери, які знімали роботу систем ППО у Києві

Співробітники служби безпеки України заблокували роботу кількох веб-камер у Києві. Їх зламали спецслужби РФ та спостерігали за роботою систем протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ у Telegram.
"Служба безпеки по "гарячих слідах" встановила адреси та демонтувала веб-камери, які транслювали роботу ППО та локації критичної інфраструктури Києва під час повітряної атаки РФ 2 січня", - зазначають правоохоронці.
Вони уточнили, що йдеться про дві веб-камери, які зламали російські спецслужби, щоб шпигувати за Силами оборони в столиці.
Один з пристроїв знаходився на балконі багатоповерхового будинку і використовувався місцевим ОСББ за контролем над прибудинковою територією.
Але внаслідок злому ворог отримав віддалене керування над камерою. Спецслужби РФ змінили кут огляду та приєднали її до стрімінгової платформи у YouTube.
Ще один пристрій було заблоковано в одному з житлових комплексів Києва. Мешканці будинку використовували його для спостереження за паркінгом. А ворог з її допомогою спостерігав за об'єктами критичної інфраструктури.
"За наявною інформацією, за допомогою цих камер агресор збирав дані для підготовки та коригування ударів по Києву", - наголошують у СБУ.
Загалом з початку повномасштабної війни фахівці СБУ заблокували роботу близько 10 тисяч IP-камер, які ворог міг використати для ударів по Україні.
Нагадаємо, раніше СБУ закликала українців вимкнути камери спостереження, оскільки вони допомагають росіянам завдавати ударів по Україні.
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