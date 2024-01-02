RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

СБУ заблокировала веб-камеры, которые снимали работу систем ПВО в Киеве

Фото: СБУ заблокировала веб-камеры, которые снимали работу систем ПВО в Киеве (facebook.com/SecurSecUkraine)
Автор: Иван Носальский

Сотрудники службы безопасности Украины заблокировали работу нескольких веб-камер в Киеве. Их взломали спецслужбы РФ и наблюдали за работой систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ в Telegram.

"Служба безопасности по "горячим следам" установила адреса и демонтировала веб-камеры, транслировавшие работу ПВО и локации критической инфраструктуры Киева во время воздушной атаки РФ 2 января", - отмечают правоохранители. 

 

Они уточнили, что речь идет о двух веб-камерах, которые были взломаны российскими спецслужбами, чтобы шпионить за Силами обороны в столице. 

Одно из устройств находилось на балконе многоэтажного дома и использовалось местным ОСББ за контролем над придомовой территорией. 

Но в результате взлома враг получил удаленное управление над камерой. Спецслужбы РФ изменили угол обзора и присоединили ее к стриминговой платформе в YouTube. 

Еще одно устройство было заблокировано в одном из жилых комплексов Киева. Жители дома использовали его для наблюдения за паркингом. А враг с ее помощью наблюдал за объектами критической инфраструктуры. 

"По имеющейся информации, с помощью этих камер агрессор собирал данные для подготовки и корректировки ударов по Киеву", - подчеркивают в СБУ. 

Всего с начала полномасштабной войны специалисты СБУ заблокировали работу около 10 тысяч IP-камер, которые враг мог использовать для ударов по Украине. 

Напомним, ранее СБУ призвала украинцев выключить камеры наблюдения, поскольку они помогают россиянам наносить удары по Украине. 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевСлужба безопасности УкраиныПВОВойна России против Украиныракетный удар