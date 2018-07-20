СБУ заблокировала незаконный ввоз авиационных деталей

Авиадетали нелегально завозили в Украину с территории Молдовы

Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала механизм незаконного ввоза на территорию Украины авиационных товаров, подлежащих обязательному государственному экспортному контролю. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранителями было установлено, что одна из фирм города Киева заказывала запчасти из Республики Молдова, которые потом использовала для обслуживания собственного авиапарка.

Оперативниками спецслужбы было задукоментовано, что продукция была поставлена ​​в Украину без сопроводительных документов и не была отражена в официальной отчетности.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия, открыто расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 333 УК (Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю)

Фото: авиадетали нелегально завезенные в Украину (ssu.gov.ua)

Напомним, СБУ блокировала контрабанду сигарет из Приднестровья на более полумиллиона гривен. На территории одного из приграничных районов Одесской области оперативники спецслужбы задержали грузовой микроавтобус во время переправки более 70 000 пачек сигарет белорусского производства без марок акцизного сбора.