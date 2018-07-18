СБУ блокувала контрабанду цигарок з Придністров’я на більше ніж півмільйона гривень

У мікроавтобусі виявили понад 70 тисяч пачок цигарок

У Одеській області правоохоронці блокували контрабанду великої партії цигарок з території невизнаної Придністровської молдавської республіки (ПМР). Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

На території одного з прикордонних районів Одеської області оперативники спецслужби затримали вантажний мікроавтобус під час переправлення понад 70 тисяч пачок цигарок білоруського виробництва без марок акцизного збору.

Зазначається, що вартість затриманого вантажу цигарок становить більше ніж півмільйона гривень.

Фото: контрабанда сигарет (ssu.gov.ua)

За інформацією правоохоронців, тютюнові вироби контрабандно ввезли з території так званої ПМР на ділянці державного кордону в Одеській області. Вони призначалися для незаконного переправлення до країн Євросоюзу.

Нагадаємо, 16 липня у Харківській області співробітники СБУ блокували незаконне переправлення сильнодіючих лікарських засобів через державний кордон.