СБУ заблокувала протиправне ввезення авіаційних деталей

Авіадеталі нелегально завозили до України з території Молдови

Служба безпеки України (СБУ) блокувала механізм незаконного ввезення на територію України авіаційних товарів, які підлягають обов'язковому державному експортному контролю. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Правоохоронцями було встановлено, що одна з фірм міста Києва замовляла запчастини з Республіки Молдова, які потім використовувала для обслуговування власного авіапарку.

Оперативниками спецслужби було задукоментовано, що продукція була поставлена в Україну без жодних супровідних документів й не була відображена у офіційній звітності.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії, відкрито розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 333 ККУ (Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю)

Фото: Авіадеталі нелегально завезені до України (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, СБУ блокувала контрабанду цигарок з Придністров’я на більше ніж півмільйона гривень. На території одного з прикордонних районів Одеської області оперативники спецслужби затримали вантажний мікроавтобус під час переправлення понад 70 тисяч пачок цигарок білоруського виробництва без марок акцизного збору.