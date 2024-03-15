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СБУ заблокувала поставки комплектуючих для російських "Шахедів"

П'ятниця 15 березня 2024 22:25
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СБУ заблокувала поставки комплектуючих для російських "Шахедів" Фото: Російсько-іранський ударний дрон "Шахед" (defence-ua.com)
Автор: Вадим Ребрина

Кіберфахівці СБУ заблокували поставки комплектуючих для виробництва російських «Шахедів» і мікросхем для крилатих ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Ми здійснюємо перекриття ланцюгів поставок комплектуючих до російської зброї. Один із прикладів – вже заблокували поставку сервомоторів для виробництва 1600 "Шахедів" і 4000 мікросхем для крилатих ракет", – повідомив начальник управління Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

Крім того, кіберфахівці працюють на лінії фронту над знищенням ворожих систем РЕБ і РЕР, а також над перехопленням ворожих безпілотників, які координують ракетні та артилерійські удари по Силах оборони.

Розвідувальна інформація, отримана фахівцями, допомагає запобігти людським жертвам. Так само як і відбиття кібератак.

За даними СБУ, її фахівці за 2 роки повномасштабної війни відбили майже 10 тисяч кібератак, більшість з яких – ще на початковій стадії.

Атака "Шахедами"

У четвер, 14 березня, російські загарбники вкотре атакували південні, центральні та західні області ударними безпілотниками типу "Шахед".

Після 21:00 в Хмельницькій області оголосили повітряну тривогу. Вона тривала близько двох годин, під час неї було чути звуки вибухів.

Дрони залетіли через Вінницьку область у Житомирську та Хмельницьку. Згодом над Тернопільською областю БПЛА змінили вектор руху і направилися до Старокостянтинова.

У Вінницькій області під час атаки один з дронів влучив у житловий будинок. Внаслідок атаки загинула одна, поранені четверо людей.

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