СБУ заблокувала поставки комплектуючих для російських "Шахедів"
Кіберфахівці СБУ заблокували поставки комплектуючих для виробництва російських «Шахедів» і мікросхем для крилатих ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"Ми здійснюємо перекриття ланцюгів поставок комплектуючих до російської зброї. Один із прикладів – вже заблокували поставку сервомоторів для виробництва 1600 "Шахедів" і 4000 мікросхем для крилатих ракет", – повідомив начальник управління Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.
Крім того, кіберфахівці працюють на лінії фронту над знищенням ворожих систем РЕБ і РЕР, а також над перехопленням ворожих безпілотників, які координують ракетні та артилерійські удари по Силах оборони.
Розвідувальна інформація, отримана фахівцями, допомагає запобігти людським жертвам. Так само як і відбиття кібератак.
За даними СБУ, її фахівці за 2 роки повномасштабної війни відбили майже 10 тисяч кібератак, більшість з яких – ще на початковій стадії.
Атака "Шахедами"
У четвер, 14 березня, російські загарбники вкотре атакували південні, центральні та західні області ударними безпілотниками типу "Шахед".
Після 21:00 в Хмельницькій області оголосили повітряну тривогу. Вона тривала близько двох годин, під час неї було чути звуки вибухів.
Дрони залетіли через Вінницьку область у Житомирську та Хмельницьку. Згодом над Тернопільською областю БПЛА змінили вектор руху і направилися до Старокостянтинова.
У Вінницькій області під час атаки один з дронів влучив у житловий будинок. Внаслідок атаки загинула одна, поранені четверо людей.
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