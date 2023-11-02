UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

СБУ заблокувала діяльність секти "Аллатра", організатору повідомлено про підозру

Фото: СБУ заблокувала діяльність секти "Аллатра", організатору повідомлено про підозру (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В рамках багатоетапної спецоперації у Києві, а також інших регіонах України, було заблоковано підривну діяльність більше 20 осередків антиукраїнської псевдорелігійної секти "Аллатра".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Що відомо про секту? 

Учасники секти під виглядом "місіонерства" виправдовували війну Росії проти України, а також публічно просували кремлівську ідею щодо створення "союзу слов'янських народів" під керівництвом Москви. 

"Фігуранти організували чітку ієрархічну структуру та власні "представництва" в кожному обласному центрі нашої держави. Ці осередки "Аллатра" масово закликали місцевих жителів приєднуватися до секти та розповсюджувати ідеї Кремля", - додає СБУ. 

Для пошуку однодумців й поширення проросійської пропаганди фігуранти створили Youtube-канал, який налічує майже пів мільйона користувачів. Зокрема вони запустили мережу власних медіа, інтернет-ресурсів, Telegram-каналів й сторінок у "ТікТок", де публікували проросійські "дописи" й відео з наративами терористів.  

"Серед іншого – вони агітували за те, щоб російські окупанти здійснювали масовані ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі українських міст", - додає СБУ. 

Розслідування 

Під час розслідування правоохоронці отримали докази вини керівництва та активних учасників "Аллатра.

Організатору секти було повідомлено про підозру у ч. 1 ст. 255, ч. 1, 2 ст. 111, ч. 2 ст. 436-1, ч. 3 ст. 436-2 КК України: 

  • створення й керівництво злочинною організацією; 
  • державна зрада; 
  • виготовлення й поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганду комуністичного тоталітарного режиму; 
  • виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України

Згідно з даними слідства, секта мала осередки у кожному обласному центрі України. Протягом 2002-2023 років злочинці  поширювали в країні та за її межами антиукраїнські настрої.

 

Фото: СБУ заблокувала діяльність секти "Аллатра", організатору повідомлено про підозру (facebook.com/pgo.gov.ua)

"Крім того, встановлено, що за період свого існування проросійська секта створила власні "філії" на території Росії, білорусі та ще декількох країн Європи, Центральної Азії та США", - пише пресслужба. 

Лідери секти незаконно втекли з України ще навесні 2022 року, використовуючи фальшиві документи про зняття з військового обліку. Злочинці дистанційно продовжували керувати організацією перебуваючи в одній з країн Європи. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора, 1 листопада, СБУ й Національна поліція провели масові обшуки по всій Україні у сектантів з "Аллатри".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниРосійська ФедераціяВійна в Україні