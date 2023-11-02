Що відомо про секту?

Учасники секти під виглядом "місіонерства" виправдовували війну Росії проти України, а також публічно просували кремлівську ідею щодо створення "союзу слов'янських народів" під керівництвом Москви.

"Фігуранти організували чітку ієрархічну структуру та власні "представництва" в кожному обласному центрі нашої держави. Ці осередки "Аллатра" масово закликали місцевих жителів приєднуватися до секти та розповсюджувати ідеї Кремля", - додає СБУ.

Для пошуку однодумців й поширення проросійської пропаганди фігуранти створили Youtube-канал, який налічує майже пів мільйона користувачів. Зокрема вони запустили мережу власних медіа, інтернет-ресурсів, Telegram-каналів й сторінок у "ТікТок", де публікували проросійські "дописи" й відео з наративами терористів.

"Серед іншого – вони агітували за те, щоб російські окупанти здійснювали масовані ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі українських міст", - додає СБУ.

Розслідування

Під час розслідування правоохоронці отримали докази вини керівництва та активних учасників "Аллатра.

Організатору секти було повідомлено про підозру у ч. 1 ст. 255, ч. 1, 2 ст. 111, ч. 2 ст. 436-1, ч. 3 ст. 436-2 КК України:

створення й керівництво злочинною організацією;

державна зрада;

виготовлення й поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганду комуністичного тоталітарного режиму;

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України

Згідно з даними слідства, секта мала осередки у кожному обласному центрі України. Протягом 2002-2023 років злочинці поширювали в країні та за її межами антиукраїнські настрої.

Фото: СБУ заблокувала діяльність секти "Аллатра", організатору повідомлено про підозру (facebook.com/pgo.gov.ua)

"Крім того, встановлено, що за період свого існування проросійська секта створила власні "філії" на території Росії, білорусі та ще декількох країн Європи, Центральної Азії та США", - пише пресслужба.

Лідери секти незаконно втекли з України ще навесні 2022 року, використовуючи фальшиві документи про зняття з військового обліку. Злочинці дистанційно продовжували керувати організацією перебуваючи в одній з країн Європи.