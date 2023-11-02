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СБУ заблокировала деятельность секты "Аллатра", организатору сообщено о подозрении

Фото: СБУ заблокировала деятельность секты "Аллатра", организатору сообщено о подозрении (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В рамках многоэтапной спецоперации в Киеве, а также других регионах Украины, была заблокирована подрывная деятельность более 20 ячеек антиукраинской псевдорелигиозной секты "Аллатра".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Что известно о секте?

Участники секты под видом "миссионерства" оправдывали войну России против Украины, а также публично продвигали кремлевскую идею о создании "союза славянских народов" под руководством Москвы. 

"Фигуранты организовали четкую иерархическую структуру и собственные "представительства" в каждом областном центре нашего государства. Эти ячейки "Аллатра" массово призывали местных жителей присоединяться к секте и распространять идеи Кремля", - добавляет СБУ. 

Для поиска единомышленников и распространения пророссийской пропаганды фигуранты создали Youtube-канал, который насчитывает почти полмиллиона пользователей. В частности они запустили сеть собственных медиа, интернет-ресурсов, Telegram-каналов и страниц в "ТикТок", где публиковали пророссийские "сообщения" и видео с нарративами террористов.  

"Среди прочего - они агитировали за то, чтобы российские оккупанты осуществляли массированные ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре украинских городов", - добавляет СБУ.

Расследование

В ходе расследования правоохранители получили доказательства вины руководства и активных участников Аллатра.

Организатору секты было сообщено о подозрении в ч. 1 ст. 255, ч. 1, 2 ст. 111, ч. 2 ст. 436-1, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины:

  • создание и руководство преступной организацией; 
  • государственная измена; 
  • изготовление и распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганду коммунистического тоталитарного режима; 
  • оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины

Согласно данным следствия, секта имела ячейки в каждом областном центре Украины. В течение 2002-2023 годов преступники распространяли в стране и за ее пределами антиукраинские настроения.

 

Фото: СБУ заблокировала деятельность секты "Аллатра", организатору доложено о подозрении (facebook.com/pgo.gov.ua)

"Кроме того, установлено, что за период своего существования пророссийская секта создала собственные "филиалы" на территории России, Беларуси и еще нескольких стран Европы, Центральной Азии и США", - пишет пресс-служба. 

Лидеры секты незаконно сбежали из Украины еще весной 2022 года, используя фальшивые документы о снятии с воинского учета. Преступники дистанционно продолжали руководить организацией находясь в одной из стран Европы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, 1 ноября, СБУ и Национальная полиция провели массовые обыски по всей Украине у сектантов из "Аллатры".

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