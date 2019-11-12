СБУ выявила незаконную продажу леса на 14 млн гривен

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

СБУ провела 15 обысков

Служба безопасности Украины (СБУ) ликвидировала преступную схему незаконной вырубки леса в Житомирской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-центр СБУ.

Сообщается, что СБУ раскрыла схему хищения с дальнейшим экспортом лесоматериалов в страны Европейского союза.

"По предварительной оценке, в Европу незаконно экспортировали продукцию на сумму более 14 млн грн", - говорится в сообщении.

Также в рамках дела СБУ провела 15 обысков, во время которых были изъяты продукция, автомобили и документы.

Незаконный бизнес организовали два жителя Новограда-Волынского. Один из мужчин закупал у государственных и коммунальных лесхозов неучтенную древесину. Его компаньон, владеющий деревоперерабатывающим предприятием, отвечал за изготовление древесного угля.

Фото: незаконная продажа леса (ssu.gov.ua)

Напомним, СБУ блокировала в Харьковской области деятельность 22 группировок, которые занимались незаконной вырубкой леса и экологически опасной переработкой оптовых партий древесины. Большинство экологически вредных производств находилось неподалеку населенных пунктов и угрожало здоровью их жителей.

Как сообщало РБК-Украина, СБУ разоблачили преступную группу, которая распространяла ядовитые контрабандные агрохимикаты для нужд аграриев.