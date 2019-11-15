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СБУ заблокувала схему розкрадання лісових ресурсів на майже 100 млн гривень

Новини » Суспільство     15.11.2019 - 14:10
СБУ заблокувала схему розкрадання лісових ресурсів на майже 100 млн гривень
Фото: розкрадання лісових ресурсів (ssu.gov.ua)

Зловмисники вирубали більше 18 тис. дерев

В Харківській області Служба безпеки України (СБУ) блокувала схему розкрадання державних лісових ресурсів майже на 100 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що керівники одного з державних лісових господарств організували механізм реалізації оптових партій цінних порід дерев.

"Для нелегального збуту лісосировини фігуранти справи вносили у звітній документації недостовірні відомості про його кількості та санітарному стані. Задокументовані факти незаконної вирубки зловмисниками понад 18 тис. дерев, що завдало державі збитків майже на 100 млн гривень", - повідомили в СБУ.

Семи посадовим особам держпідприємства повідомлено про підозру у ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до махінацій.

Раніше РБК-Україна писало, що в Житомирській області СБУ ліквідувала злочинну схему незаконної вирубки лісу. В Європу незаконно експортували продукцію на суму понад 14 млн гривень.

Також повідомлялося, що СБУ блокувала в Харківській області затримали лесников, які вирубували ліси на 6 млн гривень. Співробітникам "Красноградського лісового господарства" загрожує 12 років ув'язнення.

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Новини України ХарківСлужба безпеки УкраїниХарківвырубка леса
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