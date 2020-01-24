СБУ заблокировала сеть информаторов "ДНР"

Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

Полученные данные боевики планировали использоваться для диверсий

Служба безопасности Украины вблизи линии разграничения на Донбассе заблокировала сеть информаторов, которые передавали разведывательные данные боевикам "ДНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что в Лиманском районе Донецкой области были задержаны две женщины, которые передавали сведения о подразделениях Вооруженных сил Украины.

"По задачами кураторов диверсионно-разведывательного подразделения "ДНР" сообщницы собирали и средствами электронной связи, передавали сведения о подразделениях ВСУ, их численность, вооружение, места дислокации и направления перемещения в районе проведения ООС, прежде всего железнодорожным сообщением. Полученные данные российские наемники использовали для планирования военных действий и диверсий", - рассказали в СБУ.

Обеим фигуранткам сообщили о подозрении по ч.1 ст.258-3 (участие в террористической организации и содействие ее деятельности) Уголовного кодекса Украины.

Также СБУ установила личности боевиков, с которыми сотрудничали женщины.

Напомним, ранее сообщалось, что двоих информаторов "ЛНР", которые передавали разведданные относительно украинских военнослужащих, приговорили к тюремным срокам. Согласно приговору пособники боевиков получили 5 и 3 года и 3 месяца тюрьмы.

Также РБК-Украина писало, что в Донецкой области участницу проведения "референдума" по созданию "ДНР" приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком.