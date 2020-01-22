Осуждена участница проведения "референдума" по созданию "ДНР"

Иллюстративное фото (facebook.com/Игорь Иванов)

Ее приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком

В Донецкой области осуждена еще одна поклонница "русской весны", которая в 2014 году принимала участие в проведении незаконного референдума. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Отмечается, что Великоновоселковский районный суд признал местную жительницу виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины, то есть в умышленных действиях, совершенных по предварительному сговору группой лиц, с целью изменения государственной границы Украины и нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.



Суд установил, что женщина, поддерживая изменения территориальной целостности Украины, в мае 2014 года умышленно, по предварительному сговору с другими сторонниками так называемой "русской весны", дала добровольное согласие на участие в работе участковой избирательной комиссии" по проведению в пгт Великая Новоселка "общего областного референдума" о создании "самостоятельного государства "ДНР".



Занимая должность члена указанной комиссии, расположенной в помещении районного культурно-оздоровительного комплекса, злоумышленница формировала списки граждан, проверяла регистрации мест проживания, выдавала бюллетени, а по завершению голосования принимала участие в подсчете голосов и передачи бюллетеней и протокола с результатами "волеизъявления" граждан вооруженным боевикам.



За содеянное уголовное преступление женщину приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком.

Ранее прокуратура Донецкой области сообщила о подозрении трем депутатам городских районных советов Донецкой области в содействии в организации незаконного референдума в мае 2014 года о независимости террористических организаций "ЛДНР".

Также сообщалось, что СБУ сообщила о подозрении бывшей сотрудницы так называемого "верховного суда ДНР".