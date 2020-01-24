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СБУ заблокувала мережу інформаторів "ДНР"

Новини » Суспільство     24.01.2020 - 15:42
СБУ заблокувала мережу інформаторів "ДНР"
Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Отримані дані бойовики планували використовуватися для диверсій

Служба безпеки України поблизу лінії розмежування на Донбасі заблокувала мережу інформаторів, які передавали розвідувальні дані бойовикам "ДНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що в Лиманському районі Донецької області були затримані дві жінки, які передавали відомості про підрозділах Збройних сил України.

"За завданнями кураторів диверсійно-розвідувального підрозділу "ДНР" спільниці збирали і засобами електронного зв'язку, передавали відомості про підрозділах ЗСУ, їх чисельність, озброєння, місця дислокації та напрямки переміщення в районі проведення ООС, насамперед залізничним сполученням. Отримані дані російські найманці використовували для планування військових дій і диверсій", - розповіли в СБУ.

Обидва фігуранткам повідомили про підозру у ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації і сприяння її діяльності) Кримінального кодексу України.

Також СБУ встановила особи бойовиків, з якими співпрацювали жінки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що двох інформаторів "ЛНР", які передавали розвіддані щодо українських військовослужбовців, засудили до тюремних термінів. Згідно з вироком посібники бойовиків отримали 5 і 3 роки і 3 місяці тюрми.

Також РБК-Україна писало, що в Донецькій області учасницю проведення "референдуму" по створенню "ДНР" засудили до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном.

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