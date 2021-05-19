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СБУ заблокировала "реабилитационный центр", который организовал трудовое рабство

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Харсон, Среда 19 мая 2021 03:40
СБУ заблокировала "реабилитационный центр", который организовал трудовое рабство Фото: "больных" привлекали к хозяйственным работам на строительстве.(facebook.com/ssu.kherson)
Автор: Даша Харченко

Служба безопасности Украины заблокировала работу так называемого "реабилитационного центра" в Херсонской области. В нем удерживались люди в трудовом рабстве.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Руководителем центра был пастырь одной из местных церквей.

Сообщается, что пастырь вместе со своим сообщником заманивал алко- и наркозависимых граждан якобы на курс лечения и реабилитации. Вместо терапии пациенты бесплатно работали на организаторов. Установлено, что в так называемом реабилитационном центре находилось до 80 человек из других регионов Украины, в том числе из оккупированного Крыма.

Их привлекали к хозяйственным работам на строительстве.

В ходе обысков на территории "реабилитационного центра" правоохранители изъяли документацию на лиц, проходивших "лечение"; списки "больных"; бланки центра; другие доказательства противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

Напомним, Служба безопасности Украины блокировала сеть анонимных онлайн-ресурсов, через которые продавались поддельные справки о негативном тесте на коронавирус. Помимо негативных тестов, злоумышленники сбывали и поддельные больничные.

Кроме того, контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили бывшего боевика "ДНР" на службе в Вооруженных силах Украины. Он проходил службу в одной из частей в Донецкой области.

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