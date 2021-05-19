СБУ заблокувала "реабілітаційний центр", який організував трудове рабство
Служба безпеки України заблокувала роботу так званого "реабілітаційного центру" в Херсонській області. У ньому утримувалися люди в трудовому рабстві.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Керівником центру був пастир однієї з місцевих церков.
Повідомляється, що пастир разом зі своїм спільником заманював алко - і наркозалежних громадян нібито на курс лікування і реабілітації. Замість терапії пацієнти безкоштовно працювали на організаторів. Встановлено, що в так званому реабілітаційному центрі перебувало до 80 осіб з інших регіонів України, в тому числі з окупованого Криму.
Їх залучали до господарських робіт на будівництві.
В ході обшуків на території "реабілітаційного центру" правоохоронці вилучили документацію на осіб, які проходили "лікування"; списки "хворих"; бланки центру; інші докази протиправної діяльності.
У рамках кримінального провадження за ч.2 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.
Нагадаємо, Служба безпеки України блокувала мережу анонімних онлайн-ресурсів, через які продавалися підроблені довідки про негативний тест на коронавірус. Крім негативних тестів, зловмисники збували і підроблені лікарняні.
Крім того, контррозвідники Служби безпеки України викрили колишнього бойовика "ДНР" на службі у Збройних силах України. Він проходив службу в одній з частин у Донецькій області.