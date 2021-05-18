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СБУ блокировала сеть, торговавшую фейковыми негативными COVID-тестами

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Украина, Вторник 18 мая 2021 16:38
СБУ блокировала сеть, торговавшую фейковыми негативными COVID-тестами Фото: в Украине продавали поддельные отрицательные COVID-тесты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Служба безопасности Украины блокировала сеть анонимных онлайн-ресурсов, через которые продавались поддельные справки о негативном тесте на коронавирус. Помимо негативных тестов, злоумышленники сбывали и поддельные больничные.

Об этом говорится на сайте СБУ.

Правоохранители установили, что сеть основали еще в июле 2020 года двое жителей Киевской области. По версии СБУ, они изготавливали негативные тесты для выезда за границу, медицинские справки для получения водительского удостоверения и больничные с фейковыми печатями государственных и коммунальных больниц Киева.

"Предварительно, ежедневно дельцы сбывали до 10 подделок. Их стоимость зависела от вида документа и срочности изготовления, в среднем составляла 1 тысячу гривен", - рассказали в спецслужбе.

Оперативники выяснили, что подозреваемые зарегистрировали несколько фиктивных фирм и открыли банковские счета на подставных лиц, чтобы получать средства за поддельные документы. Поддельные справки заказчикам передавали через службы экспресс-доставки.

Сейчас фигурантам дела планируется сообщение о подозрении по ст. 358 и ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители провели у них обыски, изъяв компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами незаконной деятельности.

Фото: фейковые документы, которые сбывали подозреваемые (ssu.gov.ua)

Напомним, недавно в Киеве разоблачили четыре лаборатории, которые подделывали тесты на коронавирус. Лаборатории предлагали свои "услуги" украинцам, вернувшимся из-за рубежа.

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