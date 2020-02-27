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СБУ заблокировала конвертцентр, который вывел в тень более 55 млн гривен

Новости » Происшествия     27.02.2020 - 15:53
СБУ заблокировала конвертцентр, который вывел в тень более 55 млн гривен
Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

Государству нанесен ущерб в размере 20 млн гривен в качестве неуплаченных налогов

Служба безопасности Украины прекратила деятельность в Запорожье конвертационного центра, который вывел в тень более 55 млн гривен бюджетных средств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что "клиентами" конвертцентра были более 60 коммерческих структур, а также ряд государственных и коммунальных предприятий Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей.

"Конверт функционировал с января 2019 года. Организаторы конверта предоставляли заказчикам "услуги" по переводу средств через осуществление фиктивных финансово-хозяйственных операций. Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет. По данным следствия, среди выведенных в тень средств более 55 млн гривен - бюджетные деньги. В общем государству нанесен ущерб на сумму более 20 миллионов гривен из-за неуплаты налогов и обязательных платежей", - сообщили в СБУ.

Также во время обысков были обнаружены "ботофермы" конвертационного центра, деятельность которых была направлена на дестабилизацию общественной обстановки в стране.

На данный момент решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности организаторов конвертцентра и руководства предприятий-клиентов для возмещения причиненного государству ущерба.

Ранее РБК-Украина писало, что прокуратура Киева открыло дело по факту растрат при закупках должностными лицами Национального института рака Министерства здравоохранения Украины. Должностные лица Института совершали закупки в обход системы ProZorro.

Также сообщалось, что в Кривом Роге правоохранители разоблачили должностных лиц, которые присвоили почти 29 млн грн, выделенных из городского бюджета для капитального ремонта дороги в город.

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