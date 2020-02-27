СБУ заблокувала конвертцентр, який вивів у тінь понад 55 млн гривень

Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Державі завдано збитків у розмірі 20 млн гривень в якості несплачених податків

Служба безпеки України припинила діяльність у Запоріжжі конвертаційного центру, який вивів у тінь понад 55 млн гривень бюджетних коштів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що "клієнтами" конвертцентру було понад 60 комерційних структур, а також ряд державних і комунальних підприємств Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.

"Конверт функціонував з січня 2019 року. Організатори конверта надавали замовникам "послуги" з переказу коштів через здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій. Конвертцентр також забезпечував штучну мінімізацію податкових платежів у бюджет. За даними слідства, серед виведених у тінь коштів понад 55 млн гривень - бюджетні гроші. Загалом державі завдано збитків на суму понад 20 мільйонів гривень із-за несплати податків та обов'язкових платежів", - повідомили в СБУ.

Також під час обшуків були виявлені "ботоферми" конвертаційного центру, діяльність яких була спрямована на дестабілізацію суспільного обстановки в країні.

На даний момент вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності організаторів конвертцентру і керівництва підприємств-клієнтів для відшкодування завданих державі збитків.

Раніше РБК-Україна писало, що прокуратура Києва відкрила справу за фактом розтрат при закупівлі посадовими особами Національного інституту раку Міністерства охорони здоров'я України. Посадові особи Інституту здійснювали закупівлі в обхід системи ProZorro.

Також повідомлялося, що в Кривому Розі правоохоронці викрили посадових осіб, які привласнили майже 29 млн грн, виділених з міського бюджету для капітального ремонту дороги в місто.