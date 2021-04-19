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СБУ заблокировала контрабанду "лекарств" в Украину: среди них - препараты при лечении COVID

Автор: Андрей Василюк

Служба безопасности Украины заблокировала контрабанду медицинских препаратов неизвестного происхождения и качества. Среди лекарств - средства, рекомендованные во время свертывания крови при COVID-19.

Об этом сообщает прес-служба СБУ.

Отмечается, что продукцию в Украину доставляли самолетами из одной из стран Юго-Восточной Азии. Лекарства транспортировали и хранили без соблюдения температурных и санитарных требований.

Согласно предварительным выводам специалистов Госслужбы, изъятые медицинские препараты могут нести потенциальную угрозу жизни и здоровью населения.

"Оперативники СБУ установили, что дельцы также поставляли в Украину медицинские препараты онкологической и репродуктивной группы. Медицинские препараты злоумышленники реализовывали через интернет-сеть и ряд безлицензионных аптечных учреждений", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски в Киеве и области и изъяли:

  • 4,2 тысячи упаковок незарегистрированных в Украине медицинских препаратов, на общую сумму почти 6,5 млн грн;

  • 66,2 тысячи долл. США и 65 тысяч гривен наличными;

  • банковские карточки, которые использовались для расчета за медицинские препараты;

  • компьютерную технику и другие материалы с доказательствами противоправной деятельности.

Напомним, в начале апреля СНБО впервые ввела персональные санкции за контрабанду. Как заявили в СНБО, санкции были введены против "топ-10 контрабандистов".

Позже секретарь СНБО опубликовал список людей, которые попали под санкции за контрабанду.

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