СБУ заблокировала контрабанду "лекарств" в Украину: среди них - препараты при лечении COVID

Служба безопасности Украины заблокировала контрабанду медицинских препаратов неизвестного происхождения и качества. Среди лекарств - средства, рекомендованные во время свертывания крови при COVID-19.
Об этом сообщает прес-служба СБУ.
Отмечается, что продукцию в Украину доставляли самолетами из одной из стран Юго-Восточной Азии. Лекарства транспортировали и хранили без соблюдения температурных и санитарных требований.
Согласно предварительным выводам специалистов Госслужбы, изъятые медицинские препараты могут нести потенциальную угрозу жизни и здоровью населения.
"Оперативники СБУ установили, что дельцы также поставляли в Украину медицинские препараты онкологической и репродуктивной группы. Медицинские препараты злоумышленники реализовывали через интернет-сеть и ряд безлицензионных аптечных учреждений", - говорится в сообщении.
Правоохранители провели обыски в Киеве и области и изъяли:
4,2 тысячи упаковок незарегистрированных в Украине медицинских препаратов, на общую сумму почти 6,5 млн грн;
66,2 тысячи долл. США и 65 тысяч гривен наличными;
банковские карточки, которые использовались для расчета за медицинские препараты;
компьютерную технику и другие материалы с доказательствами противоправной деятельности.
Напомним, в начале апреля СНБО впервые ввела персональные санкции за контрабанду. Как заявили в СНБО, санкции были введены против "топ-10 контрабандистов".
Позже секретарь СНБО опубликовал список людей, которые попали под санкции за контрабанду.