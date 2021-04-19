СБУ заблокировала контрабанду "лекарств" в Украину: среди них - препараты при лечении COVID

Отмечается, что продукцию в Украину доставляли самолетами из одной из стран Юго-Восточной Азии. Лекарства транспортировали и хранили без соблюдения температурных и санитарных требований.

Согласно предварительным выводам специалистов Госслужбы, изъятые медицинские препараты могут нести потенциальную угрозу жизни и здоровью населения.

"Оперативники СБУ установили, что дельцы также поставляли в Украину медицинские препараты онкологической и репродуктивной группы. Медицинские препараты злоумышленники реализовывали через интернет-сеть и ряд безлицензионных аптечных учреждений", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски в Киеве и области и изъяли: