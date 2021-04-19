СБУ заблокувала контрабанду "ліків" в Україну: серед них - препарати при лікуванні COVID

Зазначається, що продукцію в Україну доставляли літаками з однієї з країн Південно-Східної Азії. Ліки транспортували та зберігали без дотримання температурних і санітарних вимог.

Згідно з попередніми висновками фахівців Держлікслужби, вилучені медичні препарати можуть нести потенційну загрозу життю та здоров’ю населення.

"Оперативники СБУ встановили, що ділки також поставляли в Україну медичні препарати онкологічної та репродуктивної групи. Медичні препарати зловмисники реалізовували через інтернет-мережу і низку безліцензійних аптечних закладів", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели обшуки у Києві та області та вилучили: