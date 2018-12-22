СБУ заблокировала доступ к более 300 интернет-ресурсам

Иллюстративное фото (pixabay.com)

В течение 2018 года СБУ приняла меры относительно 220 администраторов интернет-сообществ

В течение 2018 года работники Службы безопасности Украины (СБУ) заблокировали доступ к более чем 300 интернет-ресурсам, которые использовались Российской Федерацией (РФ) для ведения гибридной войны против Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как сообщается, сотрудники СБУ заблокировали доступ к более чем 300 интернет-ресурсам, которые использовались в ходе ведения гибридной войны против Украины, а также международными преступными группировками для "распространение деструктивного информационного контента".

Кроме того, в течение 2018 года правоохранители предприняли меры относительно 220 администраторов интернет-сообществ, которые распространяли в сети пропагандистские материалы.

"Таким образом, Служба не допустила совершение преступлений, ответственность за которые предусмотрена Уголовным кодексом Украины, а именно ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации)", - добавили в ведомстве.

Ранее РБК-Украина сообщало, что сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали треи агентурно-боевые группы российской военной разведки на востоке Украины.

Добавим, что сотрудники Службы безопасности Украины зафиксировали массовые попытки использования российскими спецслужбами аккаунтов украинских пользователей в социальных сетях Facebook и Twitter с целью дальнейшего вмешательства в избирательные процессы в Украине.