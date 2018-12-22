СБУ заблокувала доступ до понад 300 інтернет-ресурсів

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Протягом 2018 року СБУ вжила заходи щодо 220 адміністраторів інтернет-спільнот

Протягом 2018 року працівники Служби безпеки України (СБУ) заблокували доступ до понад 300 інтернет-ресурсів, які використовувалися Російською Федерацією (РФ) для ведення гібридної війни проти України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Як повідомляється, працівники СБУ заблокували доступ до понад 300 інтернет-ресурсів, які використовувались РФ у ході ведення гібридної війни проти України, а також міжнародними злочинними угрупуваннями для "поширення деструктивного інформаційного контенту".

Крім того, протягом 2018 року правоохоронці вжили заходи щодо 220 адміністраторів інтернет-спільнот, які поширювали в мережі пропагандистські матеріали.

"Таким чином Служба не допустила скоєння злочинів, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, а саме ст. 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) та ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації)", - додали у відомстві.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що працівники Служби безпеки України викрили і затримали три агентурно-бойовиі групи російської військової розвідки на сході України.

Додамо, що співробітники Служби безпеки України зафіксували масові спроби використання російськими спецслужбами акаунтів українських користувачів у соціальних мережах Facebook та Twitter з метою подальшого втручання у виборчі процеси в Україні.