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СБУ заблокировала активы добывающих компаний олигарха России. Ими он финансировал войну

Фото: СБУ заблокировала активы добывающих компаний олигарха России (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

СБУ прекратила деятельность компаний, которые занимались незаконной добычей украинских недр в промышленных масштабах. Ими руководил российский олигарх, финансировавший войну против Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу СБУ.

Часть прибыли олигарх направлял на материальное обеспечение оккупационных администраций в Крыму и на востоке нашей страны.

"По материалам СБУ наложен арест на личное имущество российского олигарха, активы подконтрольных предприятий и незаконно добытые полезные ископаемые на общую сумму более 1 млрд грн",- пишет пресс-служба СБУ.

Фото: СБУ заблокировала активы добывающих компаний олигарха России (facebook.com/SecurSerUkraine)

Олигарх организовал "бизнес" в Киевской и Житомирской областях. Его компания занималась масштабной добычей песка и щебня без уплаты налогов.

Также преступник причастен к схемам рейдерских захватов предприятий.

Фото: СБУ заблокировала активы добывающих компаний олигарха России (facebook.com/SecurSerUkraine)

"Кроме того, бизнесмен систематически оправдывал российскую агрессию, отрицал преступления оккупантов и поддерживал террористические организации на востоке Украины. По данным следствия, он также стал учредителем одной из российских компаний вместе с так называемым "министром "ДНР", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ сообщила начальнику одного из региональных подразделений Национальной энергетической компании "Укрэнерго" о подозрении в пособничестве России.

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