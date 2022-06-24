СБУ заблокувала активи видобувних компаній олігарха Росії. Ними він фінансував війну

СБУ припинила діяльність компаній, які займалися незаконним видобутком українських надр у промислових масштабах. Ними керував російський олігарх, який фінансував війну проти України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку СБУ.

"Крім того, бізнесмен систематично виправдовував російську агресію, заперечував злочини окупантів і підтримував терористичні організації на сході України. За даними слідства, він також став засновником однієї з російських компаній разом з так званим "міністром "ДНР", - додає пресслужба.

Також злочинець причетний до схем рейдерських захоплень інших підприємств.

Олігарх організував "бізнес" у Київській та Житомирській областях. Його компанія займалась масштабним видобутком піску та щебеню без сплати податків.

"За матеріалами СБУ накладено арешт на особисте майно російського олігарха, активи підконтрольних підприємств і незаконно видобуті корисні копалини на загальну суму понад 1 млрд грн ", - пише пресслужба СБУ.

Частину прибутку олігарх направляв на матеріальне забезпечення окупаційних адміністрацій в Криму й на сході нашої країни.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ повідомила начальнику одного з регіональних підрозділів Національної енергетичної компанії "Укренерго" про підозру у пособництві Росії.

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