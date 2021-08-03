СБУ заблокировала более 60 кибератак на сайты госструктур в июле

Среди основных типов кибератак в СБУ отметили следующие:

соединение с командно-контрольными серверами (C & C Server);

попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack);

атаки на вебдодаткы (Web App Attack);

вредоносное программное обеспечение (Malware);

и другие.

Выявить и заблокировать кибератаки в июле на сайты госструктур удалось благодаря анализу более 31 тысячи критических событий информационной безопасности.

В СБУ напомнили, что на базе Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности службы функционирует система управления событиями информационной безопасности (SIEM). Она отслеживает события в режиме реального времени и позволяет анализировать состояние информационной безопасности.

"Потенциально критические события непосредственно обрабатываются аналитиками безопасности, что позволяет оперативно выявлять, реагировать и предупреждать угрозы в национальном киберпространстве", - резюмировали в СБУ.