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СБУ заблокировала более 60 кибератак на сайты госструктур в июле

Автор: Дмитрий Кузнецов

Сотрудники Ситуационного центра кибербезопасности СБУ в июле заблокировали 65 кибератак на сайты украинских органов власти. Попытки взлома удалось предотвратить благодаря анализу более 31 тысячи критических событий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Среди основных типов кибератак в СБУ отметили следующие:

  • соединение с командно-контрольными серверами (C & C Server);
  • попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack);
  • атаки на вебдодаткы (Web App Attack);
  • вредоносное программное обеспечение (Malware);
  • и другие.

Выявить и заблокировать кибератаки в июле на сайты госструктур удалось благодаря анализу более 31 тысячи критических событий информационной безопасности.

В СБУ напомнили, что на базе Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности службы функционирует система управления событиями информационной безопасности (SIEM). Она отслеживает события в режиме реального времени и позволяет анализировать состояние информационной безопасности.

"Потенциально критические события непосредственно обрабатываются аналитиками безопасности, что позволяет оперативно выявлять, реагировать и предупреждать угрозы в национальном киберпространстве", - резюмировали в СБУ.

Напомним, в начале июля произошел сбой в работе сайта Офиса президента Украины.

Как выяснили специалисты, причиной сбоя стали хакерские атаки.

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