СБУ заблокувала понад 60 кібератак на сайти держструктур у липні

Співробітники Ситуаційного центру кібербезпеки СБУ в липні заблокували 65 кібератак на сайти українських органів влади. Спроби злому вдалося запобігти завдяки аналізу понад 31 тисячі критичних подій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
Серед основних типів кібератак в СБУ відзначили наступні:
Виявити і заблокувати кібератаки в липні на сайти держструктур вдалося завдяки аналізу понад 31 тисячі критичних подій інформаційної безпеки.
В СБУ нагадали, що на базі Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки служби функціонує система управління подіями інформаційної безпеки (SIEM). Вона відстежує події в режимі реального часу і дозволяє аналізувати стан інформаційної безпеки.
"Потенційно критичні події безпосередньо обробляються аналітиками безпеки, що дозволяє оперативно виявляти, реагувати і запобігати загрозам в національному кіберпросторі", - резюмували в СБУ.
Нагадаємо, на початку липня стався збій в роботі сайту Офісу президента Україна.
Як з'ясували фахівці, причиною збою стали хакерські атаки.