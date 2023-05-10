СБУ з'ясувала імена трьох бойовиків "ДНР", які створили катівню у Миколаївській області

"У результаті комплексних заходів встановлено особи ще трьох зрадників, причетних до масових знущань з мирних жителів тимчасово захоплених районів України", - йдеться в повідомленні.

Ще до початку повномасштабного вторгнення окупанти добровільно вступили до лав російських загарбників.

"Там фігуранти увійшли до складу окупаційних угруповань Південного військового округу ЗС РФ, де після 24 лютого минулого року брали участь у бойових діях на південному фронті", - розповіли в СБУ.

Під час захоплення частини Миколаївської області командира ворожого полку призначили "військовим комендантом" в одному із селищ Баштанського району. За його наказом рашисти викрадали місцевих жителів та застосовували до них численні тортури.

Задокументовано, що зловмисники незаконно затримали чотирьох мешканців селища, серед яких були колишні військовослужбовці ЗСУ.

"Потім окупанти за вказівкою свого командира закрили потерпілих в холодному підсобному приміщенні та погребі без доступу до свіжого повітря. У катівні людей жорстоко били і тривалий час утримували в антисанітарних умовах, без води та їжі", - констатували у відомстві.

Таким чином рашисти намагались схилити потерпілих до співпраці та отримати інформацію про місця базування Сил оборони.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили трьом фігурантам про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційній діяльності);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушенні законів та звичаїв війни).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.

Раніше в МВС повідомляли, що окупанти створювали катівні майже в усіх окупованих населених пунктах України.

Зокрема, росіяни влаштували концтабір, подібний Аушвіцу, у селі Піски-Радьківські Харківської області. Вони застосували до мирних мешканців тортури, як в таборах смерті.