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СБУ выяснила имена трех боевиков "ДНР", создавших пыточную в Николаевской области

Фото: СБУ идентифицировала трех российских оккупантов, создавших пыточную в Николаевской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ идентифицировала трех российских оккупантов, создавших пыточную во время временной оккупации Николаевской области. Злоумышленниками оказались командир одного из полков так называемой "ДНР" и двое его подчиненных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"В результате комплексных мероприятий установлены личности еще трех предателей, причастных к массовым издевательствам над мирными жителями временно захваченных районов Украины", - говорится в сообщении.

Еще до начала полномасштабного вторжения оккупанты добровольно вступили в ряды российских захватчиков.

"Там фигуранты вошли в состав оккупационных группировок Южного военного округа ВС РФ, где после 24 февраля прошлого года участвовали в боевых действиях на южном фронте", - рассказали в СБУ.

Во время захвата части Николаевской области командира вражеского полка назначили "военным комендантом" в одном из поселков Баштанского района. По его приказу рашисты похищали местных жителей и применяли к ним многочисленные пытки.

Задокументировано, что злоумышленники незаконно задержали четырех жителей поселка, среди которых бывшие военнослужащие ВСУ.

"Потом оккупанты по указанию своего командира закрыли пострадавших в холодном подсобном помещении и погребе без доступа к свежему воздуху. В пыточной людей жестоко избивали и длительное время удерживали в антисанитарных условиях, без воды и пищи", - констатировали в ведомстве.

Таким образом, рашисты пытались склонить пострадавших к сотрудничеству и получить информацию о местах базирования Сил обороны.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили трем фигурантам о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступлений и привлечению виновных к ответственности.

Ранее в МВД сообщали, что оккупанты создавали пыточную почти во всех оккупированных населенных пунктах Украины.

В частности, россияне устроили концлагерь, подобный Аушвицу, в селе Пески-Радьковские Харьковской области. Они применили к мирным жителям пытки, как в лагерях смерти.

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