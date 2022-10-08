Росіяни створювали катівні майже в усіх окупованих українських містах і селах, - МВС

На деокупованих територіях України виявлять все більше катівень, які росіяни облаштовували для тортур та вбивств місцевих громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника міністра внутрішніх справ Євгенія Єніна, зроблену в ефірі телемарафону 7 жовтня.

Правоохоронець зазначив, що найчастіше загарбники створювали катівні у відділках поліції.

"Фактично кожне місто чи селище, звільнене від окупантів, мало у тій чи іншій формі катівню", - сказав Єнін.

Він додав, що катівні були виявлені у звільнених містах: Великому Бурлуку, Козачій Лопані, Вовчанську, Балаклії.