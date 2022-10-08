Росіяни створювали катівні майже в усіх окупованих українських містах і селах, - МВС
На деокупованих територіях України виявлять все більше катівень, які росіяни облаштовували для тортур та вбивств місцевих громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника міністра внутрішніх справ Євгенія Єніна, зроблену в ефірі телемарафону 7 жовтня.
Правоохоронець зазначив, що найчастіше загарбники створювали катівні у відділках поліції.
"Фактично кожне місто чи селище, звільнене від окупантів, мало у тій чи іншій формі катівню", - сказав Єнін.
Він додав, що катівні були виявлені у звільнених містах: Великому Бурлуку, Козачій Лопані, Вовчанську, Балаклії.
Нагадаємо, у звільненому від росіян Лимані виявили понад 200 могил і братське поховання.
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