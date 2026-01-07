СБУ взялася за підпільну школу при монастирі в Києві після розслідування журналістів

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про деталі журналістського розслідування щодо діяльності цієї підпільної школи у Голосіївському районі.

Журналістам вдалося зафіксувати, як на території монастиря дітей виховували в дусі "радянського патріотизму", використовуючи літературу, що прославляє тоталітарний режим.

Також повідомлялося, що вихованців закладу фактично ізолювали від українського освітнього простору, замінюючи державну програму навчанням за канонами, що суперечать чинному законодавству про деколонізацію та освіту.