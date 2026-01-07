RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

СБУ взялась за подпольную школу при монастыре в Киеве после расследования журналистов

Дети учатся в подпольной школе при монастыре УПЦ МП (фото: Офис Генерального прокурора)
Автор: РБК-Украина

Правоохранители расследуют деятельность незаконной школы на территории монастыря в Киеве. Там детей учили по советским учебникам и заставляли петь песни времен СССР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеграм-канал Офиса Генерального прокурора.

Пропаганда СССР среди детей

Поводом для уголовного производства стало расследование журналистов проекта "Слідство.Інфо". Они выяснили, что на территории монастыря в Голосеевском районе Киева работало закрытое учебное заведение.

По обнародованной информации, в этой школе использовали старые советские учебники и привлекали воспитанников к исполнению советских песен.

Что выясняет следствие

Дело открыли по статье об изготовлении и распространении коммунистической символики и пропаганду тоталитарного режима (ч. 1 ст. 436-1 УКУ). Сейчас правоохранители устанавливают:

  1. Кто организовал школу и как она финансировалась.

  2. Посещали ли дети официальные государственные школы.

  3. Кто именно преподавал в этом заведении.

Процессуальное руководство осуществляют ювенальные прокуроры, а следствие ведет СБУ в Киеве и области.

 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о деталях журналистского расследования относительно деятельности этой подпольной школы в Голосеевском районе.

Журналистам удалось зафиксировать, как на территории монастыря детей воспитывали в духе "советского патриотизма", используя литературу, прославляющую тоталитарный режим.

Также сообщалось, что воспитанников заведения фактически изолировали от украинского образовательного пространства, заменяя государственную программу обучением по канонам, противоречащим действующему законодательству о деколонизации и образовании.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныУПЦ МПРасследование