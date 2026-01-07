СБУ взялась за подпольную школу при монастыре в Киеве после расследования журналистов

Дети учатся в подпольной школе при монастыре УПЦ МП (фото: Офис Генерального прокурора)

Правоохранители расследуют деятельность незаконной школы на территории монастыря в Киеве. Там детей учили по советским учебникам и заставляли петь песни времен СССР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеграм-канал Офиса Генерального прокурора.

Пропаганда СССР среди детей Поводом для уголовного производства стало расследование журналистов проекта "Слідство.Інфо". Они выяснили, что на территории монастыря в Голосеевском районе Киева работало закрытое учебное заведение. По обнародованной информации, в этой школе использовали старые советские учебники и привлекали воспитанников к исполнению советских песен. Что выясняет следствие Дело открыли по статье об изготовлении и распространении коммунистической символики и пропаганду тоталитарного режима (ч. 1 ст. 436-1 УКУ). Сейчас правоохранители устанавливают: Кто организовал школу и как она финансировалась. Посещали ли дети официальные государственные школы. Кто именно преподавал в этом заведении. Процессуальное руководство осуществляют ювенальные прокуроры, а следствие ведет СБУ в Киеве и области.