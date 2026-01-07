СБУ взялась за подпольную школу при монастыре в Киеве после расследования журналистов
Правоохранители расследуют деятельность незаконной школы на территории монастыря в Киеве. Там детей учили по советским учебникам и заставляли петь песни времен СССР.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеграм-канал Офиса Генерального прокурора.
Пропаганда СССР среди детей
Поводом для уголовного производства стало расследование журналистов проекта "Слідство.Інфо". Они выяснили, что на территории монастыря в Голосеевском районе Киева работало закрытое учебное заведение.
По обнародованной информации, в этой школе использовали старые советские учебники и привлекали воспитанников к исполнению советских песен.
Что выясняет следствие
Дело открыли по статье об изготовлении и распространении коммунистической символики и пропаганду тоталитарного режима (ч. 1 ст. 436-1 УКУ). Сейчас правоохранители устанавливают:
-
Кто организовал школу и как она финансировалась.
-
Посещали ли дети официальные государственные школы.
-
Кто именно преподавал в этом заведении.
Процессуальное руководство осуществляют ювенальные прокуроры, а следствие ведет СБУ в Киеве и области.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о деталях журналистского расследования относительно деятельности этой подпольной школы в Голосеевском районе.
Журналистам удалось зафиксировать, как на территории монастыря детей воспитывали в духе "советского патриотизма", используя литературу, прославляющую тоталитарный режим.
Также сообщалось, что воспитанников заведения фактически изолировали от украинского образовательного пространства, заменяя государственную программу обучением по канонам, противоречащим действующему законодательству о деколонизации и образовании.