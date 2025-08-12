UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

СБУ вже провела понад 200 далекобійних ударів: Малюк розповів про "мега-успішну" операцію

Фото: Василь Малюк, голова СБУ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

СБУ понад 200 разів завдавала далекобійних ударів по важливих об'єктах ворога. Зокрема, однією з успішних операцій була атака на ворожі склади з боєприпасами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови СБУ Василя Малюка, яке транслювали в ефірі телемарафону.

"Якщо говорити про кількість успішних уражень у глибокому тилу ворога за рахунок далекобійних дронів, то там їх далеко за 200 уже", - зазначив Малюк.

За словами глави СБУ, під час таких операцій було "вжалено" ворожий військово-промисловий комплекс, логістику, командні пункти, нафтовидобувну галузь. І така робота триває.

Малюк зазначив, що одним із цікавих випадків була атака на великий склад головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у Торопці.

"Це населений пункт, у якому були уражені ворожі склади. Там було на той час 160 000 тонн ворожих боєприпасів і половина всіх запасів 120-ї міни. Це був мега-успіх, і на той час ми спрацювали 120 дронів, а також ще 20 дронів інші (складові - ред.) Сил оборони запускали разом із нами", - розповів голова СБУ.

Удар по Торопцю

Нагадаємо, в ніч на 18 вересня українські захисники атакували великий склад із боєприпасами в місті Торопець Тверської області.

На цьому тлі влада навіть оголошувала часткову евакуацію населеного пункту.

Там окупанти зберігали ракети для оперативно-тактичних комплексів "Іскандер", балістичні ракети KN23 і не тільки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниДрониАтака дронівВасиль Малюк