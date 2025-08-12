RU

СБУ уже провела более 200 дальнобойных ударов: Малюк рассказал о "мега-успешной" операции

Фото: Василий Малюк, глава СБУ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

СБУ более 200 раз наносила дальнобойные удары по важным объектам врага. В частности, одной из успешных операций была атака на вражеские склады с боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы СБУ Василия Малюка, которое транслировали в эфире телемарафона.

"Если говорить о количестве успешных поражений в глубоком тылу врага за счет дальнобойных дронов, то там их далеко за 200 уже", - отметил Малюк. 

По словам главы СБУ, в ходе таких операций был "ужален" вражеский военно-промышленный комплекс, логистика, командные пункты, нефтедобывающая отрасль. И такая работа продолжается. 

Малюк отметил, что одним из интересных случаев была атака на крупный склад главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Торопце.

"Это населенный пункт, в котором были поражены вражеские склады. Там было к тому времени 160 000 тонн вражеских боеприпасов и половина всех запасов 120-й мины. Это был мега-успех, и к тому времени мы сработали 120 дронами, а также еще 20 дронов другие (составляющие - ред.) Сил обороны запускали вместе с нами", - рассказал глава СБУ. 

Удар по Торопцу

Напомним, в ночь на 18 сентября украинские защитники атаковали большой склад с боеприпасами в городе Торопец Тверской области.

На этом фоне власти даже объявляли частичную эвакуацию населенного пункта.

Там оккупанты хранили ракеты для оперативно-тактических комплексов "Искандер", баллистические ракеты KN23 и не только.

