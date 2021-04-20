СБУ выявила склад оружия в Луганской области: боевики "ЛНР" заложили его в 2014 году

Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила в Луганской области тайник боевиков "ЛНР" с оружием и боеприпасами . Среди изъятого противотанковые комплексы, гранаты, большое количество патронов.

По оперативным данным, боевик оборудовал схрон в 2014 году во время боевых действий в районе Приволье и Лисичанска. Находясь в составе вражеской диверсионно-разведывательной группы, он принимал активное участие в вооруженном противостоянии силам АТО.

В СБУ отметили, что тайники с оружием были оборудованы хозяйственном помещении и дворе частного дома в городе Приволье. В ходе обыска были изъяты:

боевые элементы противотанкового ракетного комплекса "Конкурс";

60 гранатометных выстрелов;

2 реактивные противотанковые гранаты РПГ-22;

две противотанковые гранаты;

ручная кумулятивная граната;

боевые элементы к гранатометам;

большое количество патронов различного калибра.

Подозреваемый в организации тайника с оружием задержан. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) УК Украины. Спецоперация проводилась во взаимодействии с Национальной полицией.

Фото: изъятое оружие боевиков ЛНР (ssu.gov.ua)