СБУ выявила склад оружия в Луганской области: боевики "ЛНР" заложили его в 2014 году
Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила в Луганской области тайник боевиков "ЛНР" с оружием и боеприпасами. Среди изъятого противотанковые комплексы, гранаты, большое количество патронов.
Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства.
По оперативным данным, боевик оборудовал схрон в 2014 году во время боевых действий в районе Приволье и Лисичанска. Находясь в составе вражеской диверсионно-разведывательной группы, он принимал активное участие в вооруженном противостоянии силам АТО.
В СБУ отметили, что тайники с оружием были оборудованы хозяйственном помещении и дворе частного дома в городе Приволье. В ходе обыска были изъяты:
- боевые элементы противотанкового ракетного комплекса "Конкурс";
- 60 гранатометных выстрелов;
- 2 реактивные противотанковые гранаты РПГ-22;
- две противотанковые гранаты;
- ручная кумулятивная граната;
- боевые элементы к гранатометам;
- большое количество патронов различного калибра.
Подозреваемый в организации тайника с оружием задержан. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) УК Украины. Спецоперация проводилась во взаимодействии с Национальной полицией.
Фото: изъятое оружие боевиков ЛНР (ssu.gov.ua)
Напомним, ранее СБУ задержала бывшую "чиновницу ЛНР", которая была руководителем "управления культуры, молодежи и спорта" в Должанске. Она приехала на подконтрольную территорию Украины с целью постоянного проживания.
Ранее сообщалось, что правоохранители Украины заочно сообщили о подозрении и объявили в розыск "министра связи и массовых коммуникаций" так называемой "ЛНР".
Также РБК-Украина писало, что СБУ выявила "оборотня" в МВД, которым оказался экс-сотрудник "спецслужб ЛНР".