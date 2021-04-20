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СБУ виявила склад зброї в Луганській області: бойовики "ЛНР" заклали його в 2014 році

Новость на русском → Луганськ, Вівторок 20 квітня 2021 15:37
СБУ виявила склад зброї в Луганській області: бойовики "ЛНР" заклали його в 2014 році Фото: співробітник СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України (СБУ) виявила в Луганській області схованку бойовиків "ЛНР" зі зброєю і боєприпасами. Серед вилученого протитанкові комплекси, гранати, велика кількість патронів.

Про це повідомила прес-служба силового відомства.

За оперативними даними, бойовик обладнав схрон в 2014 році під час бойових дій в районі Привілля і Лисичанська. Перебуваючи в складі ворожої диверсійно-розвідувальної групи, він брав активну участь у збройному протистоянні силам АТО.

В СБУ відзначили, що тайники зі зброєю були обладнані господарському приміщенні і дворі приватного будинку в місті Привілля. В ході обшуку були вилучені:

  • бойові елементи протитанкового ракетного комплексу "Конкурс";
  • 60 гранатометних пострілів;
  • 2 реактивні протитанкові гранати РПГ-22;
  • дві протитанкові гранати;
  • ручна кумулятивна граната;
  • бойові елементи до гранатометів;
  • велика кількість патронів різного калібру.

Підозрюваний в організації схованки зі зброєю затриманий. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) КК України. Спецоперація проводилася у взаємодії з Національною поліцією.

Фото: вилучена зброя бойовиків ЛНР (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше СБУ затримала колишню "чиновницю ЛНР", яка була керівником "управління культури, молоді та спорту" в Должанський. Вона приїхала на підконтрольну територію України з метою постійного проживання.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці України заочно повідомили про підозру і оголосили в розшук "міністра зв'язку і масових комунікацій" так званої "ЛНР".

Також РБК-Україна писало, що СБУ виявила "перевертня" в МВС, яким виявився екс-співробітник "спецслужб ЛНР".

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