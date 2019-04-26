СБУ не выявила нарушений в опросе об отделении Галичины

Фото: Владимир Паниотто (РБК-Украина)

Опрос об отделении Галичины проводил КМИС

Служба безопасности Украины не выявила нарушений в опросе Киевского международного института социологии (КМИС), который касался статуса Галичины. Об этом в Facebook сообщил директор КМИС Владимир Паниотто.

По словам Паниотто, ему позвонил представитель СБУ и сообщил, что проверка не выявила нарушений.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ проверяет проведение опроса, в котором говорилось о перспективах Галичины, например, о создании отдельного государства или присоединении к Польше. Изначально спецслужбы усмотрели в этих формулировках публичные призывы к посягательству на территориальную целостность.

В то же время в КМИС заявили, что опрос проводился по заказу еженедельника "Зеркало недели". Кроме того, подобное исследование проводилось весной 2014 году в восточных регионах. Отметим, социологи регулярно проводят замеры уровня поддержки сепаратизма или автономии отдельных регионов Украины. В КМИС добавили, что опрос проводился, наоборот, для выявления сепаратизма во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.