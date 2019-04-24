В КМИС прокомментировали опрос о выходе Галичины из Украины

Фото: опрос КМИС (facebook.com svitlana.hitrova)

Авторы исследования ссылаются на существование практики подобных опросов

В Киевском международном институте социологии прокомментировали исследование, которое проводилось в Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию КМИС.

Как отметили в КМИС, опрос проводился по заказу еженедельника "Зеркало недели". Подобное исследование проводилось весной 2014 году в восточных регионах Украины.

"Опрос имел целью, наоборот, выявить проявления сепаратизма, если они есть во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской Областях. КМИС не распространял ничего в интернете, а только наши интервьюеры лично опрашивали людей. Кто-то из респондентов сфотографировал и распространил анкету в сети", - говорится в заявлении.

Социологи отмечают, что украинские социологи регулярно проводят замеры уровня поддержки сепаратизма или автономии отдельных регионов Украины.

"Если кто-то знает способ, как исследовать распространенность сепаратистских настроений населения без такого рода вопросов, напишите, пожалуйста, мы с удовольствием перейдем на эту методику", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, СБУ проводит проверку по факту соцопроса "Мысли и взгляды жителей Галичины" по поводу будущего региона. Среди возможных вариантов гражданам предлагается вступить в состав Польши или создать собственное государство.

Напомним, по результатам подсчета 100% протоколов, на президентских выборах победил Владимир Зеленский с результатом 73,22% голосов. Петр Порошенко получил 24,45% голосов. Зеленский победил во всех областях Украины за исключением Львовской области.