СБУ не виявила порушень в опитуванні про відокремлення Галичини

Фото: Володимир Паніотто (РБК-Україна)

Опитування про відокремлення Галичини проводив КМІС

Служба безпеки України не виявила порушень в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), яке стосувалося статусу Галичини. Про це у Facebook повідомив директор КМІС Володимир Паніотто.

За словами Паніотто, йому зателефонував представник СБУ і повідомив, що перевірка не виявила порушень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ перевіряє проведення опитування, в якому йшлося про перспективи Галичини, наприклад, про створення окремої держави або приєднання до Польщі. Спочатку спецслужби угледіли в цих формулюваннях публічні заклики до посягання на територіальну цілісність.

У той же час у КМІС заявили, що опитування проводилося на замовлення тижневика "Дзеркало тижня". Крім того, подібне дослідження проводилося навесні 2014 році в східних регіонах. Зазначимо, соціологи регулярно проводять заміри рівня підтримки сепаратизму або автономії окремих регіонів України. У КМІС додали, що опитування проводилося, навпаки, для виявлення сепаратизму у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.