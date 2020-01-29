СБУ вывела на территорию Украины "экс-министра угольной промышленности "ДНР"

Контрразведчики Службы безопасности Украины вывели на территорию Украины так называемого "экс-министра угольной промышленности террористов "ДНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что псевдочиновник вернулся на подконтрольную Украине территорию в результате спецоперации.

"Сразу после вывода из так называемой "ДНР", он официально оформил соответствующее заявление в СБУ, в котором сообщил о своем участии в функционировании незаконно сформированных на оккупированных территориях "органов власти". Мужчина дал подробные показания относительно конкретных фактов непосредственной причастности РФ к процессу оккупации отдельных районов Донбасса", - говорится в сообщении.

Он также рассказал о причастности госслужащих России, которые находятся на оккупированных территориях Донецкой области как "советники", в организации схем по хищению бюджетных денег РФ, которые выделили для функционирования угольно-промышленного комплекса "ДНР".

Оперативники спецслужбы установили, что "чиновник" регулярно посещал заседания "правительства ДНР" и принимал активное участие в формировании внутренней политики "профильного министерства".

"Он осуществлял регулирование деятельности предприятий угледобывающей промышленности и распределение энергетических ресурсов на временно оккупированных территориях Донецкой области. После устранения с должности, злоумышленник начал в "ДНР" собственный бизнес, пытался дистанцироваться от работы в "правительстве" псевдореспублики и размышлял над возвращением на подконтрольную украинской власти территорию", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее суд Киева арестовал стрелявшего в полицейских боевика "ДНР". Инцидент произошел в ночь с 24 на 25 января в Деснянском районе Киева возле одного из заведений. Суд взял боевика под стражу сроком на 2 месяца.

Также РБК-Украина писало, что украинские военные взяли в плен диверсанта "ДНР". Диверсанта захватили, когда он подорвался на минном заграждении.