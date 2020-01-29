СБУ вивела на територію України "екс-міністра вугільної промисловості "ДНР"

Контррозвідники Служби безпеки України вивели на територію України так званого "екс-міністра вугільної промисловості терористів "ДНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Зазначається, що псевдочиновник повернувся на підконтрольну територію в Україні результаті спецоперації.

"Відразу після виведення з так званої "ДНР", він офіційно оформив відповідну заяву в СБУ, в якій повідомив про свою участь у функціонуванні незаконно сформованих на окупованих територіях "органів влади". Чоловік дав докладні свідчення щодо конкретних фактів безпосередньої причетності РФ до процесу окупації окремих районів Донбасу", - йдеться в повідомленні.

Він також розповів про причетність держслужбовців Росії, які перебувають на окупованих територіях Донецької області як "радники", в організації схем по розкраданню бюджетних грошей РФ, які виділили для функціонування вугільно-промислового комплексу "ДНР".

Оперативники спецслужби встановили, що "чиновник" регулярно відвідував засідання "уряду ДНР" і брав активну участь у формуванні внутрішньої політики "профільного міністерства".

"Він здійснював регулювання діяльності підприємств вугледобувної промисловості та розподіл енергетичних ресурсів на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Після усунення з посади, зловмисник почав в "ДНР" власний бізнес, намагався дистанціюватися від роботи в "уряді" псевдореспубліки й розмірковував над поверненням на підконтрольну українській владі територію", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше суд Києва заарештував стріляв у поліцейських бойовика "ДНР". Інцидент стався в ніч з 24 на 25 січня в Деснянському районі Києва біля одного із закладів. Суд взяв бойовика під варту терміном на 2 місяці.

Також РБК-Україна писало, що українські військові взяли в полон диверсанта "ДНР". Диверсанта захопили, коли він підірвався на мінне загородження.