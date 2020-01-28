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Суд Киева арестовал стрелявшего в полицейских боевика "ДНР"

Новости » Происшествия     28.01.2020 - 09:45
Суд Киева арестовал стрелявшего в полицейских боевика "ДНР"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Суд взял боевика под стражу сроком на 2 месяца

Суд арестовал боевика "ДНР", который в Киеве стрелял в полицейских. Об этом директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко написал в Facebook.

Как он отметил, суд взял боевика под стражу сроком на 2 месяца.

"По материалам полиции Киева и Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины этот подозреваемый рецидивист судом взят безальтернативно под стражу сроком на 2 месяца", - написал Шевченко.

Шевченко добавил, что арестованный в 2003 году в Донецке был осужден по четырем статьям УК, в 2009 году там же в Донецке - еще одна судимость.

Напомним, вчера в Киеве задержали боевика "ДНР", который открыл огонь по полицейским. Инцидент произошел в ночь с 24 на 25 января в Деснянском районе Киева возле одного из заведений. По данному факту возбуждено дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, в Киеве в ночь на 26 января на территории Гидропарка произошла стрельба. Между двумя посетителями заведения и неизвестными возник конфликт, в результате которого один из незнакомцев достал оружие и начал стрелять, после чего скрылся в неизвестном направлении. После этого двух пострадавших с травмами госпитализировали.

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