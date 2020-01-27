Украинские военные взяли в плен диверсанта "ДНР"

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Диверсанта захватили, когда он подорвался на минном заграждении

Украинские разведчики задержали на Донбассе диверсанта боевиков "ДНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что представителя вооруженных формирований Российской Федерации задержали 27 января между взводными опорными пунктами полосы ответственности одного из подразделений ООС.

"У задержанного 1991 года рождения было изъято военный билет так называемой "ДНР", что свидетельствует о его принадлежности к вооруженным формирований, входящих в состав российско-оккупационных войск. По словам наемника, он действовал в составе диверсионно-разведывательной группы, целью которой было разоблачение позиций, наблюдательных постов и огневых точек подразделений Объединенных сил", - сообщили в ООС.

Отмечается, что боевик подорвался на минном заграждении, установленном вооруженными формированиями РФ. Другие члены диверсионно-разведывательной группы боевиков оставили раненого, который был задержан украинские военные.

"Украинские военнослужащие оказали задержанному оккупанту, который получил многочисленные минно-взрывные ранения, необходимую медицинскую помощь и доставили в военный госпиталь. Сейчас он находится под наблюдением врачей и дает показания о преступных действиях российской оккупационной администрации", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала суток, 27 января, боевики девять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Также сообщалось, что вчера, 26 января, на Донбассе в результате обстрелов вооруженных формирований РФ погибли двое украинских военных. Еще двое получили ранения.