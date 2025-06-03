СБУ втретє вразила Кримський міст: Малюк розкрив деталі нової операції

За даними СБУ, операція тривала декілька місяців. Спочатку агенти СБУ замінували опори Кримського мосту, а сьогодні, без жодних жертв серед цивільного населення, о 04:44 ранку перший вибуховий пристрій був активований.

Під час вибуху було сильно пошкоджено підводні підпірки опор на рівні дна. В СБУ зазначають, що було використано 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті. Фактично міст перебуває в аварійному стані.

Голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування.

"Бог любить Трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили Кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним обʼєктам РФ немає місця на території нашої держави. Тому Кримський міст - абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крим - це Україна, і будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь", - зазначив Малюк.

Підрив Кримського мосту

Нагадаємо, 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту було підірвано вантажівку. Тоді, окрім вибуху, трапилася й потужна пожежа.

А вже у липні 2023 року була повторна атака на Кримський міст. Тоді було зруйновано два прольоти. Голова СБУ Малюк також підтвердив причетність спецслужби до цієї атаки та зазначив, що її організували за допомогою дронів Sea Baby.