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СБУ в третий раз поразила Крымский мост: Малюк раскрыл детали новой операции

Иллюстративное фото: СБУ в третий раз поразила Крымский мост (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталья Кава

Служба безопасности Украины провела очередную уникальную операцию и в третий раз ударила по Крымскому мосту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным СБУ, операция длилась несколько месяцев. Сначала агенты СБУ заминировали опоры Крымского моста, а сегодня, без жертв среди гражданского населения, в 04:44 утра первое взрывное устройство было активировано.

Во время взрыва были сильно повреждены подводные подпорки опор на уровне дна. В СБУ отмечают, что было использовано 1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Фактически мост находится в аварийном состоянии.

Председатель СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк лично контролировал проведение операции и координировал ее планирование.

"Бог любит Троицу, а СБУ всегда доводит задуманное до конца и никогда не повторяется. Ранее мы дважды поразили Крымский мост в 2022 и 2023 годах. Поэтому сегодня продолжили эту традицию уже под водой. Никаким незаконным объектам РФ нет места на территории нашего государства. Поэтому Крымский мост - абсолютно законная цель, особенно учитывая то, что враг использовал его как логистическую артерию для обеспечения своих войск. Крым - это Украина, и любые проявления оккупации будут получать наш жесткий ответ", - отметил Малюк.

Подрыв Крымского моста

Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту был взорван грузовик. Тогда, кроме взрыва, случился и мощный пожар.

А уже в июле 2023 года была повторная атака на Крымский мост. Тогда были разрушены два пролета. Председатель СБУ Малюк также подтвердил причастность спецслужбы к этой атаке и отметил, что ее организовали с помощью дронов Sea Baby.

Стоит напомнить, что сегодня утром россияне пожаловались на дроновую атаку возле Крымского моста. Более того, россияне заявили об успешной работе ПВО и о том, что обломки беспилотника упали на дорогу.

Тогда же россияне заявили, что движение по мосту было перекрыто почти на три часа.

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