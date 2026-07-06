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Зеленський дав доручення розвідці та СБУ після удару Росії по Вишневому

20:05 06.07.2026 Пн
1 хв
У Вишневому після атаки росіян була повторна детонація
aimg Іван Носальський
Зеленський дав доручення розвідці та СБУ після удару Росії по Вишневому Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
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Українська розвідка та Служба безпеки мають з'ясувати обставини російського удару по Вишневому Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Голова держави зазначив, що через російський удар зараз важка ситуація у Вишневому, там була повторна детонація.

Кожні півгодини про рятувальну операцію, розбір завалів та гасіння пожеж президенту доповідає міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Я чекаю від Служби безпеки України та розвідки детального з'ясування того, що сталося у Вишневому", - зазначив Зеленський.

Обстріл Вишневого

Нагадаємо, сьогодні, 6 липня, вночі російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні. Ворог застосував велику кількість балістичних та крилатих ракет, вони атакували Київ та область.

Однією з цілей ворога стало місто Вишневе Київської області. Після "прильоту" там розпочалася повторна детонація. Внаслідок атаки було знищено п'ять вулиць.

Місцевих жителів попередили, що якість повітря різко погіршилася. Рівень забруднення визначили як "червоний".

Також у місті облаштували два пункти евакуації для тих мешканців, які хочуть виїхати звідти.

Усі деталі наслідків російської атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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