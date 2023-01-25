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СБУ встановила колаборантів, які працюють у "МВС" у Голій Пристані

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Україна, Середа 25 січня 2023 14:37
СБУ встановила колаборантів, які працюють у "МВС" у Голій Пристані СБУ встановила колаборантів, які працюють у "МВС" у Голій Пристані (ssu gov ua)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ встановила ще п’ятьох колаборантів, які вступили до створеного окупантами "главного управления МВД Херсонской области". Всі входили до керівної "верхівки" так званого "Голопристанского отдела полиции".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Усі вони місцеві жителі, які на початку повномасштабного вторгнення підтримали російських загарбників і запропонували їм свою допомогу у війні проти України", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, за матеріалами Служби безпеки повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (добровільне зайняття посад у незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території) Кримінального кодексу України:

Бузукіну С.О. - начальнику "Голопристанського відділу поліції";
Целорунгову В.Л. - заступнику начальника "Голопристанського відділу поліції";
Воронову М.Ю. - начальнику відділу карного розшуку;
Норченку А.В. - начальнику відділу дорожньо-патрульної служби;
Колесніченку М.І. - співробітнику відділу карного розшуку.

Відомо, що вони брали участь у проведенні масових репресій проти місцевих жителів. Фігуранти переслідували і викрадали людей, а також грабували їх під виглядом "профілактичних зачисток".

Раніше Служба безпеки встановила всіх колаборантів та зрадників, які вступили до створеного окупантами "головного управління МВС Херсонської області".

Також СБУ викрила в Херсоні чергового колаборанта, який співпрацював з ворогом. Цього ж разу зрадник працював в окупаційному "МВС".

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Служба безпеки України
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